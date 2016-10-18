Москва, 18 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития к 1 декабря подготовить план первоочередных действий в экономике на 2017 год.

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В 2016 году продолжалась поддержка ряда приоритетных отраслей промышленности, на эти цели было предусмотрено более 195 млрд рублей, почи половина этих средств — из Антикризисного фонда, напомнил Медведев на совещании по исполнению плана действий правительства, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны.

Глава правительства предложил обсудить продление программ поддержки на 2017 год по автопрому, транспорту, легкой промышленности и по сельхозмашиностроению.