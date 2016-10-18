Пермский край, 18 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В селе Вознесенском Пермского края утром 18 октября произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей 2012 и 2013 года рождения. По данным следствия, мальчик и девочка оставались дома одни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Прикамью.

ZaydaC Огонь

Как отметили в ведомстве, местная жительница повела старшую дочь в школу, оставив дома без присмотра двух детей. При этом женщина закрыла дверь на замок. В отсутствие взрослых в доме произошло возгорание. В считанные минуты пожарные прибыли на место. Часть жилого здания была полностью охвачена огнем, войти внутрь огнеборцам не представлялось возможным. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих детей.

Уже установлено, что в 2015 году в доме проводился капитальный ремонт с заменой электропроводки и системы отопления.

Наиболее вероятной причиной возгорания называется детская шалость с огнём.

«При осмотре места происшествия и тел следов, указывающих, что дети погибли вследствие насильственного преступления, либо поджога не обнаружено», — уточнили в краевом СУ СКР.

В настоящее время по факту гибели детей возбуждено уголовное дело.