Кострома, 18 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Костроме неожиданно «нашлась» бронзовая скульптура голубя, которая была похищена с площади Сусанина в минувшие выходные, 16 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД, 18 октября около 6:00 бронзовую птицу в траве около постамента нашла сотрудница службы по уборке города.

Анна Скудаева Бронзовая скульптура голубя в Костроме

На место сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Пока скульптура не вернется на положенное место: голубя осмотрели, после чего забрали в отдел полиции для проведения неотложных следственных действий.

Теперь полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сначала похитил, а затем подбросил на место скульптуру голубя. По основной версии, преступника замучила совесть — пропажа бронзовой скульптуры вызвала широкий резонанс среди горожан. Вернуть похищенное злоумышленник решил тайком, чтобы избежать ответственности за свой проступок. Однако «прощать» преступника не собираются даже после того, как он вернул скульптуру: уже возбуждено административное дело по статье «Мелкое хищение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бронзовая скульптура в виде голубя появилась в Костроме в сентябре 2016 года — это был подарок городу от представителей бизнес-сообщества. Последний раз птицу видели на своем месте 15 октября поздно вечером. Сообщение о пропаже скульптуры поступило полицейским утром 16 октября. Теперь голубя вернут на постамент после завершения всех необходимых следственных мероприятий.