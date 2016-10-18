Махачкала, 18 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали имущество одного из крупнейших производителей алкогольной продукции в Дагестане — ООО «Кизлярский винно-коньячный завод». Предприятие задолжало более 20 млн рублей по уплате налогов, сборов и пени.

Trevor Leyenhorst Арест имущества

Из-за того, что решение суда об оплате долга не было исполнено, приставы арестовали имущество завода на общую сумму четыре миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике. В ведомстве не уточнили, какое именно имущество было конфисковано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дагестанские судебные приставы взыскали 12 млн рублей с популярного в республике производителя минеральной воды «Рычал-су». Суд постановил в принудительном порядке взыскать эту сумму с завода за долги по налогам. Приставы установили, что деньги предприятия хранятся на нескольких банковских счетах, с которых задолженность и была взыскана.

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