Сингапур, 18 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Автопилотируемый автомобиль столкнулся с грузовиком в Сингапуре во время испытаний на дорогах общего пользования, заявили власти Сингапура, сообщает 18 октября Reuters.

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«Столкновение с грузовиком произошло, когда тестируемый автомобиль переходил на другую полосу», — говорится в заявлении управления наземного транспорта Сингапура.

Во время аварии в автомобиле находились два инженера. Автомобиль двигался с низкой скоростью, никто не пострадал, заявили представители компании nuTonomy, которой принадлежит автомобиль с системой автоматического управления.

Четыре группы инженеров проводят тестирование автопилотируемых автомобилей в западной части Сингапура. В прошлом месяце испытательный маршрут был увеличен до 12 км.