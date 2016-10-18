Кале, Франция, 18 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Во Франции в лагере мигрантов в Кале изнасилована переводчица журналиста, работающего на телевидении, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волна

Журналист в сопровождении 38-летней переводчицы с пушту снимал в лагере репортаж о положении несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Ночью на съемочную группу напали трое афганцев.

По данным прокуратуры департамента Па-де-Кале, злоумышленники пытались отнять камеру у журналиста, а затем они изнасиловали переводчицу, угрожая ей ножом.

Помощь женщине после инцидента оказал врач, вызванный на место происшествия. После этого переводчица и журналист отправились в ближайшее отделение полиции. Ведется поиск насильников.