Пошехонье, Ярославская область, 18 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Общественная палата Ярославской области зафиксировала бесконтрольное складирование отходов на полигоне в Пошехонье. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате, пошехонский полигон для размещения коммунальных отходов претендует на статус одного из худших в регионе.

opyo.yarregion.ru Свалка в Пошехонье

Рабочая группа Общественной палаты осмотрела полигон в рамках мониторинга состояния объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории региона. По итогам обследования объекта общественники пришли к выводу, что полигон в Пошехонье не соответствует никаким нормам.

«Мало того, что на полигоне отсутствует рабочий персонал, территория самой свалки не огорожена и доступ к ней является беспрепятственным, так на нём еще присутствует 4 очага возгорания, два из которых открытые. И мер по их тушению никем не предпринимается. Все это усугубляется тем, что в санитарно-защитной зоне полигона находится жилая застройка и ферма, что полностью противоречит санитарным нормам и правилам. Об отсутствии противопожарного пруда, освещения и твердого подъезда, из-за которого мусоровозы выгружаются прямо на дороге, не доезжая до самого полигона, и говорить не приходится», — заявил член Общественной палаты Ярославской области Александр Фролов.

Общественная палата сделала вывод, что «бесконтрольное складирование отходов в Пошехонье совершенно искажает реальные показатели захоронения мусора на территории области». Текущее положение дел будет отражено в докладе о состоянии сферы обращения с ТКО в Ярославской области, в рамках которого Общественная палата также намерена высказать свои предложения по улучшению ситуации.

Впрочем, все предложения и требования на этот счет четко регламентированы федеральным законодательством, которое подразумевает введение с 1 января 2017 года новой схемы обращения с ТБО во всех регионах страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская область должна разработать территориальную схему обращения с отходами в регионе. Документ подразумевает подробное описание всей цепочки действий с отходами: начиная от источников их появления, анализа их количества и разбивки по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, размещения. Весь этот процесс должен контролировать единый региональный оператор, действующий на территории всей области.

Однако такая схема правительством Ярославской области до сих пор не разработана. В результате критика в адрес Ярославской области прозвучала из Минприроды. Не предприняты меры и к определению организации, претендующей на статус единого регионального оператора — по мнению депутатов Ярославской областной думы, это должно быть предприятие с участием региона.

Все проблемные вопросы и складывающаяся ситуация будут обсуждаться 21 октября в рамках депутатских слушаний.