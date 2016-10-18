Москва, 18 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В строящейся шахте лифта Большой спортивной арены московского стадиона «Лужники» было обнаружено тело мужчины, передает 18 октября телеканал «360».

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция стадиона «Лужники»

По данным правоохранителей, мужчине было 34 года, он погиб при падении с высоты. Отмечается, что погибший являлся гражданином Республики Таджикистан.

По факту происшествия начата проверка. Тело погибшего было найдено 17 октября в 19:40, в дальнейшем его доставили в морг № 10.