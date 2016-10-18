Москва, 18 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Россия нацелена на укрепление отношений с Парагваем на основе достигнутого уровня доверия между странами. Об этом 18 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Парагвая Эладио Лоисаги заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Переговоры с главой МИД Парагвая прошли в доверительной атмосфере. Асунсьон — наш важный партнёр в Латинской Америке. Уже упоминался в начале переговоров первый исторический визит в Парагвай патриарха Кирилла. Мы нацелены на дальнейшее укрепление отношений, опираясь на достигнутый уровень доверия. Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, необходимости его развития. Парагвай — крупный экспортёр мяса на российский рынок, а мы заинтересованы в поставках в Парагвай нашей машиностроительной высокотехнологичной продукции», — сказал Лавров.

По его словам, Лоисаги «использовал своё пребывание в РФ для встреч с Торгово-промышленной палатой, в ходе которых обсуждалось сотрудничество в ряде областей»: «Констатировали успешное действие соглашения от 2007 г. между дипломатическими академиями наших стран».

Лавров отметил, что стороны «договорились активизировать усилия в различных форматах в целях более эффективного противодействия терроризму и другим вызовам современности»: «Мы, как и Парагвай, выступаем за твёрдое неприятие введения односторонних санкций. В целом итоги переговоров чётко подтвердили обоюдную готовность к углублению отношений».

Напомним, Эладо Лоисага находится с визитом в РФ. В ходе визита он, помимо прочего, провёл ряд встреч в Торгово-промышленной палате, а также посетил МГИМО.