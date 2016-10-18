Москва, 18 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Авиаудары ВКС России и ВВС Сирии прекращены в районе Алеппо с 10:00 18 октября: нужна гуманитарная пауза. Об этом сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 18 октября.

Александр Бельтюков На аэродроме

«Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения «гуманитарной паузы» 20 октября», — сказал Шойгу.

Такая пауза нужна для вывода мирных жителей Алеппо по коридорам. Также нужно подготовить эвакуацию больных и раненых с этой территории.

Шойгу пояснил, что войска правительства Сирии отойдут от Алеппо, и тогда группировки, противостоящие войскам Дамаска, смогут выйти по двум специально созданным коридорам. «Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооруженные формирования в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября заместитель председателя комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич сообщил об условиях «гуманитарной паузы».