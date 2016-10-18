Москва, 18 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Законопроект об ответственности для бизнеса за непринятие мер по недопущению потребления наркотических средств или психотропных веществ внесло в Госдуму заксобрание Тувы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Поправками в КоАП предлагается штрафовать как юрлиц, так и предпринимателей, действующих без образования юрлиц — на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Одновременно предлагается статью 51 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» изложить в новой редакции, предусматривающей ликвидацию юридического лица в случае совершения им неоднократного (более одного раза) правонарушения, предусмотренного новой статьей КоАП, а также комплекс мер, которые юридическое лицо, занятое деятельностью в сфере торговли (услуг), должно осуществить в целях недопущения потребления наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача или незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ.

Авторы полагают, что принятие закона позволит, во-первых, принять действенные меры по стабилизации наркоситуации, во-вторых, станет эффективным средством предупреждения преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ в целом.