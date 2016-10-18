Хайкоу, Китай, 18 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Власти китайской провинции Хайнань были вынуждены эвакуировать более 13,7 тыс. человек из-за тайфуна «Сарика», обрушившегося на остров, сообщает агентство Синьхуа.

skeeze Тайфун

Уточняется, что свои дома покинули люди, проживавшие в низменных районах или в зданиях, которые могли пострадать от разгула стихии. Тайфун «Сарика» достиг побережья острова Хайнань утром 18 октября, первому удару подверглись города Хэлэ и Ваньнин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за тайфуна «Сарика» в провинции Хайнань были отменены около 250 авиарейсов. Жителей провинции Гуандуан предупредили о приближении тайфуна «Хайма». Власти сообщили людям о необходимости сделать запасы продовольствия.