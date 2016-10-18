Улан-Батор, 18 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 с 18 октября запрещены и на авиарейсах монгольской государственной авиакомпании «МИАТ», передает корреспондент ИА REGNUM. Телефоны нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в багаже.

eghtesadonline.com Смартфон Samsung Galaxy Note 7

Сообщается, что данное решение принято для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения возможных рисков. Запрет распространяется на все модификации смартфона Samsung Galaxy Note 7.

Ранее, 15 октября запрет на авиаперевозку злополучных телефонов был введен в США. Так Министерство транспорта отреагировало на многочисленные сообщения о возгорании смартфонов, причем один из случаев произошел на борту самолета. Сообщается, что нарушителям запрета, помимо штрафа, грозит и уголовная ответственность. Вслед за США перевозку этих смартфонов запретили авиакомпании Израиля, Японии и Австрии.

Напомним, продажи Samsung Galaxy Note 7 в США, Южной Корее и некоторых других странах начались 19 августа 2016 года. Но спустя всего несколько дней в социальных сетях стали появляться сообщения о самовозгорании телефонов. Компания Samsung прекратила производство этой модели смартфонов, продажи прекращены, рассматриваются различные варианты компенсации владельцам этих телефонов. Общий ущерб компании оценивается в 5,3 млрд долларов.