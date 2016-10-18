Абакан, 18 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Хакасии горной вершине присвоили имя археолога Леонида Кызласова. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 октября, в Верховном совете региона, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

ru.wikipedia.org Леонид Кызласов

Горная вершина высотой 2 969,4 метра, о которой идет речь, расположена на хребте Сальджур в верховьях правого притока реки Каратош (8,5 км западнее озера Позарым) на территории Таштыпского района. Рассматривать предложение о присвоение наименования географическому объекту начали на основании постановления республиканского парламента от 9 декабря 2015 года.

12 октября текущего года распоряжением правительства РФ горной вершине в Таштыпском районе присвоено наименование «гора Кызласова».

Археолог Леонид Кызласов внес значительный вклад в изучение Сибири, Средней и Центральной Азии, говорится в тексте распоряжения, подписанного Дмитрием Медведевым.

Справка: Леонид Кызласов родился 24 марта 1924 года в селе Синявино Синявинской волости Хакасского уезда Енисейской губернии, ныне — Республика Хакасия (умер 24 июля 2007 года). В 1941 году окончил среднюю школу №1. Затем поступил на историко-филологический факультет Томского университета. Успел окончить только первый курс, так как в 1942 году отправился защищать Родину. Старший сержант Кызласов был дважды ранен, трижды горел в танке, семья дважды получала «похоронки» (по материалам музея историко-патриотического клуба «Поиск» МОУ «СОШ № 1»). В марте 1945 года получил ранение, потерял руку.

В июле 1945 года был зачислен на второй курс МГУ (г. Москва). Окончил исторический факультет МГУ (1949). Кандидат исторических наук (1953), доктор исторических наук (1967). Профессор кафедры археологии (1968). Награжден орденами Отечественной войны 1 степени (1985), Отечественной войны 2 степени (1970), 11 боевыми медалями, медалью «Ветеран труда» (1984) и двумя почетными знаками.

Леонид Кызласов является автором более 280 научных работ, в том числе 15 книг.