Москва, 18 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Москве степень износа канализационных сетей составляет 68−69%, заявил на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике главный инженер управления канализации АО «Мосводоканал» Сергей Стрельцов. По его словам, в городе проводятся работы по перекладке сетей и замене труб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализационная станция «Мосводоканала»

«Это достаточно серьезный, действительно, процент износа. Город большой, сильно застроен», — сообщил Стрельцов.

При этом представитель АО «Мосводоканал» отметил, что новые полиэтиленовые трубы служат порядка 50 лет.

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Напомним, в 2012 году заместитель генерального директора МГУП «Мосводоканал» по инвестиционной политике Александр Зарубин сообщил, что степень износа канализационных и водопроводных сетей столицы превышает 60%. В ведомстве отмечали, что инженерные сети нуждаются в восстановлении и реконструкции.