Чебоксары, 18 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Чувашии ожидают волну кадровых перестановок в органах местного самоуправления. Смена руководителей муниципалитетов станет следствием прошедших выборов и выводов по итогам голосования: своих постов лишатся руководители самых протестных районов. На политической кадровой карте «фишки» уже расставлены, муниципальным начальникам разноцветные карточки розданы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Осень — время перемен

Первой кадровой жертвой 18 октября стал глава администрации Ядринского района Владимир Кузьмин, проработавший в должности 4,5 года: только что районное собрание депутатов удовлетворило его «добровольную отставку».

Следующим добровольно-досрочным отставником может стать глава Алатыря Александр Седов, который возглавил город только в прошлом году. Под вопросом участь руководителей Цивильского, Урмарского, Марпосадского, Ибресинского, Красноармейского и Красночетайского районов. Лояльное отношение власти к тому или иному муниципальному образованию должна наглядно показать предстоящая сессия Госсовета Чувашии, которая состоится 20 октября и где будет решаться ряд бюджетно-финансовых вопросов. Распределение субсидий из республиканского бюджета — не только и не столько экономически просчитанные суммы, сколько показатель нынешнего политического веса муниципалитета.

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Отметим, глава ядринской райадминистрации Владимир Кузьмин был переназначен на должность в ноябре 2015 года и теперь якобы добровольно попросился в досрочную отставку. Сегодня, 18 октября, его заявление было рассмотрено на районном собрании депутатов. Показательная расправа с муниципальным начальником — расплата за провал «Единой России» на парламентских выборах, которые показали максимальный уровень протеста сельского населения по ряду показателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в Ядринском районе «Единая Россия» набрала 50,14% голосов — хуже проголосовали только в городах. В одномандатном округе в Ядринской ТИК по сравнению с другими избирательными комиссиями разрыв между победившим единороссом Леонидом Черкесовым (5875) и его основным конкурентом, справороссом Олегом Николаевым (2507 голосов, в 2,3 раза меньше) был минимальным, в то время как в других ТИК разрыв доходил до 20-кратного. На выборах в Госсовет Чувашии по единому округу Ядринский район показал худший результат голосования за «Единую Россию», уступив только «обезглавленному» ещё в марте Чебоксарскому району.

Примечательно, что Ядринский район — малая родина главного единоросса республики Николая Малова, который по итогам выборов стал единственным из переизбравшихся в Госсовет депутатов, сохранивших свою прежнюю зарплатную и статусную должность (вице-спикер и глава комитета). Напомним, что Малов оказался за бортом на одномандатных выборах в Госдуму («Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата), а в федеральном списке «ЕР» был заведомо непроходным 10-м номером. Политическое унижение отчасти компенсировано привычным госсоветовским креслом.

Отметим, что накануне выборов оппозиция в Чувашии объединяла свои силы. Одной из политических площадок стал Ядринский округ (включает Аликовскую, Красночетайскую и Ядринскую ТИК), где одномандатник от КПРФ, член чувашского рескома Николай Артемьев снял свою кандидатуру в пользу справоросса Олега Николаева и против единоросса Николая Малова. Свой беспрецедентный поступок коммунист объяснил тотальным использованием административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом, — когда все всего боялись. Не выиграв выборы, оппозиция тем не менее одержала победу политическую: уровень поддержки был максимальным в Ядринском районе, где Малов набрал 55%, Николаев — более 32%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала в Чувашии 50,92% голосов (в РФ — 54,2%). Число думских мандатов у Чувашии увеличилось с четырёх до пяти, но не за счёт «Единой России» — это «Справедливая «Россия» удвоила чувашское представительство в Госдуме. Сегодня Чувашию в федеральном парламенте представляют пять депутатов: единороссы Алёна Аршинова (партсписок) и Леонид Черкесов (одномандатный округ), справороссы Анатолий Аксаков (одномандатный округ) и Олег Николаев (партсписок), коммунист Валентин Шурчанов.

На выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу «ЕР» набрала 50,65% и с учётом одномандатных округов получила 36 мандатов из 44.

Напомним, на выборах в Госсовет Чувашии минимальное число голосов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Напомним, что Михаил Игнатьев возглавил региональный список «Единой России».

Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%). Из городов самым протестно голосующим стал Новочебоксарск, где в двух округах единороссы набрали 35,6% (Винокуровский округ) и 36,5% (Юраковский округ) голосов. На втором месте — Канаш с 38,63% голосами за «Единую Россию», на третьем — Чебоксары с 42% голосов. Рекорд по уровню поддержки партии власти установил Шемуршинский район с 78,7% голосов за партию власти.