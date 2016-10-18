Выводы после выборов: в муниципалитетах Чувашии начались отставки
Чебоксары, 18 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Чувашии ожидают волну кадровых перестановок в органах местного самоуправления. Смена руководителей муниципалитетов станет следствием прошедших выборов и выводов по итогам голосования: своих постов лишатся руководители самых протестных районов. На политической кадровой карте «фишки» уже расставлены, муниципальным начальникам разноцветные карточки розданы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первой кадровой жертвой 18 октября стал глава администрации Ядринского района Владимир Кузьмин, проработавший в должности 4,5 года: только что районное собрание депутатов удовлетворило его «добровольную отставку».
Следующим добровольно-досрочным отставником может стать глава Алатыря Александр Седов, который возглавил город только в прошлом году. Под вопросом участь руководителей Цивильского, Урмарского, Марпосадского, Ибресинского, Красноармейского и Красночетайского районов. Лояльное отношение власти к тому или иному муниципальному образованию должна наглядно показать предстоящая сессия Госсовета Чувашии, которая состоится 20 октября и где будет решаться ряд бюджетно-финансовых вопросов. Распределение субсидий из республиканского бюджета — не только и не столько экономически просчитанные суммы, сколько показатель нынешнего политического веса муниципалитета.
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Отметим, глава ядринской райадминистрации Владимир Кузьмин был переназначен на должность в ноябре 2015 года и теперь якобы добровольно попросился в досрочную отставку. Сегодня, 18 октября, его заявление было рассмотрено на районном собрании депутатов. Показательная расправа с муниципальным начальником — расплата за провал «Единой России» на парламентских выборах, которые показали максимальный уровень протеста сельского населения по ряду показателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в Ядринском районе «Единая Россия» набрала 50,14% голосов — хуже проголосовали только в городах. В одномандатном округе в Ядринской ТИК по сравнению с другими избирательными комиссиями разрыв между победившим единороссом Леонидом Черкесовым (5875) и его основным конкурентом, справороссом Олегом Николаевым (2507 голосов, в 2,3 раза меньше) был минимальным, в то время как в других ТИК разрыв доходил до 20-кратного. На выборах в Госсовет Чувашии по единому округу Ядринский район показал худший результат голосования за «Единую Россию», уступив только «обезглавленному» ещё в марте Чебоксарскому району.
Примечательно, что Ядринский район — малая родина главного единоросса республики Николая Малова, который по итогам выборов стал единственным из переизбравшихся в Госсовет депутатов, сохранивших свою прежнюю зарплатную и статусную должность (вице-спикер и глава комитета). Напомним, что Малов оказался за бортом на одномандатных выборах в Госдуму («Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата), а в федеральном списке «ЕР» был заведомо непроходным 10-м номером. Политическое унижение отчасти компенсировано привычным госсоветовским креслом.
Отметим, что накануне выборов оппозиция в Чувашии объединяла свои силы. Одной из политических площадок стал Ядринский округ (включает Аликовскую, Красночетайскую и Ядринскую ТИК), где одномандатник от КПРФ, член чувашского рескома Николай Артемьев снял свою кандидатуру в пользу справоросса Олега Николаева и против единоросса Николая Малова. Свой беспрецедентный поступок коммунист объяснил тотальным использованием административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом, — когда все всего боялись. Не выиграв выборы, оппозиция тем не менее одержала победу политическую: уровень поддержки был максимальным в Ядринском районе, где Малов набрал 55%, Николаев — более 32%.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала в Чувашии 50,92% голосов (в РФ — 54,2%). Число думских мандатов у Чувашии увеличилось с четырёх до пяти, но не за счёт «Единой России» — это «Справедливая «Россия» удвоила чувашское представительство в Госдуме. Сегодня Чувашию в федеральном парламенте представляют пять депутатов: единороссы Алёна Аршинова (партсписок) и Леонид Черкесов (одномандатный округ), справороссы Анатолий Аксаков (одномандатный округ) и Олег Николаев (партсписок), коммунист Валентин Шурчанов.
На выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу «ЕР» набрала 50,65% и с учётом одномандатных округов получила 36 мандатов из 44.
Напомним, на выборах в Госсовет Чувашии минимальное число голосов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Напомним, что Михаил Игнатьев возглавил региональный список «Единой России».
Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%). Из городов самым протестно голосующим стал Новочебоксарск, где в двух округах единороссы набрали 35,6% (Винокуровский округ) и 36,5% (Юраковский округ) голосов. На втором месте — Канаш с 38,63% голосами за «Единую Россию», на третьем — Чебоксары с 42% голосов. Рекорд по уровню поддержки партии власти установил Шемуршинский район с 78,7% голосов за партию власти.