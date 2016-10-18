Токио, 18 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Правительство Японии прорабатывает вопрос об отречении императора Акихито, в частности, готовится законодательная основа для добровольного отречения, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве.

Император Акихито

Согласно действующему законодательству, император не может отречься от престола добровольно. Правительству Японии необходимо принять закон, чтобы Акихито мог покинуть трон в качестве исключения.

Отречение 82-летнего императора возможно уже в 2018 году, уточняет источник. Принять закон могут на следующей сессии парламента Японии в 2017 году.

Напомним, Закон Императорского Дома гласит, что единственной причиной, по которой император может покинуть престол является смерть. Престолонаследие осуществляется тоже в рамках Закона Императорского Дома, согласно ст. 2 Конституции Японии.

О намерении покинуть престол Акихито, который по-прежнему выполняет ряд официальных функций, стало известно в начале июля. Такое решение монарх связывает с проблемами со здоровьем, из-за которых он может лишиться возможности исполнять возложенные на него обязательства.

Императорская династия Японии считается одной из древнейших из ныне живущих династий на планете. Свою историю эта династия, которая не имеет фамилии, прослеживает как минимум с VII века нашей эры. Случаи отречения императоров единичны.