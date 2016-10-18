Ростов-на-Дону, 18 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Ростовской области с начала 2016 года оказались ниже прошлогодних показателей на 0,8%. С января по сентябрь сдано в эксплуатацию 1564,3 тыс. квадратных метров жилья, или 19,8 тыс. квартир, с учетом индивидуального строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября со ссылкой на данные Ростовстата.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

60% построенного жилья за девять месяцев текущего года приходится на индивидуальных застройщиков. Показатель их работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился почти на 14%, остальные же предприятия свои показатели повысили на 27,5%.

Что касается территорий, которые значительно сократили ввод жилья, то среди отстающих — Азов, Волгодонск, Донецк, Каменск и Таганрог, а также 12 районов. В передовиках — Батайск, Гуково, Зверево, Новочеркасск и Новошахтинск, а также семь районов.

Отметим, что избежать резкого падения показателя ввода жилья удалось за счёт рекордного января. Первый месяц года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го стал рекордным. Так, количество жилья, которое было введено в строй, превысило прошлогодний показатель на 32,3%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти планируют довести показатель ввода жилья за период с 2014 по 2020 годы до 23 млн кв. метров.

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