Горно-Алтайск, 18 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай согласовали назначение Ирины Лозовой и Михаила Маргачева вице-премьерами, а Айсулу Кыйгасовой — главным редактором газеты «Алтайдын Чолмоны», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

altai-republic.ru Александр Бердников

Глава Республики Алтай Александр Бердников, выступая на сессии, отметил, что правительство взяло курс на омоложение, привлечение перспективных руководящих кадров.

Михаил Маргачев родился 19 ноября 1978 года. Служил в органах внутренних дел, с 2008 по 2013 годы занимал должность первого заместителя главы Чойского района по социальным вопросам, управляющего делами районной администрации. Затем в течение трех лет был спикером районного совета, в августе текущего года назначен и. о. заместителя председателя правительства Республики Алтай.

Ирина Лозовая родилась 9 июня 1966 года в Москве. С 1992 года работает в постоянном представительстве Республики Алтай в Москве — сначала главным специалистом, затем советником, заместителем полномочного представителя. С 2010 года по апрель 2016 года — полпред региона в Москве. С сегодняшнего дня она получила статус зампреда регионального правительства.

Айсулу Кыйгасова родилась 21 декабря 1979 года. Окончила Томский госуниверситет и Алтайский государственный университет. С 2004 года работала в ГТРК «Горный Алтай», прошла путь от корреспондента до шеф-редактора.