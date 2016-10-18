Калининград, 18 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Польский национальный перевозчик LOT возобновляет полёты из Варшавы в Калининград. Об этом сообщила представитель авиакомпании в Калининграде Полина Дегтярёва на российско-польском туристическом воркшопе.

Polskie Radio

«Варшаву мы долго ждали и добивались, надеюсь, возвращение будет удачным», — цитирует «Калининград.Ru» Дегтярёву. Ожидается, что рейсы запустят с апреля 2017 года.

Напомним, что компания LOT выполняла регулярные рейсы из Варшавы в Калининград с 2002 года. В 2012 году — накануне введения льготного местного приграничного передвижения — перевозчик отменил полёты без объяснения причин.

ИА REGNUM уточняет, что последние пять лет, несмотря на близость границ, из Калининграда невозможно воздушным путём добраться до Польши. С января 2016 года были прекращены авиарейсы из Калининград в Германию. В настоящее время из Калининграда в страны ЕС рейсы осуществляются только в Барселону.

В итоге, констатируют в калининградском аэропорту «Храброво», за восемь месяцев 2016 года пассажиропоток на международных линиях упал на 63,39% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.