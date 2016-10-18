Берлин, 18 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Информацию подтвердил пресс-секретарь правительства Германии, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Переговоры состоятся 19 октября в Берлине. В них примут участие также президент Украины Пётр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин решил выставить условия для Путина во встрече в «нормандском формате» — если будут шансы на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что, при наличии прогресса в украинском урегулировании, может состояться личная встреча Путина и Меркель.