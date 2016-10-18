Москва, 18 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Москве ученые разработали уникальный прибор-«автоинъектор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе НИТУ «МИСиС». Изобретение, полноценных аналогов которого нет в мире, предназначено для удобной самостоятельной внутримышечной инъекции одним нажатием кнопки, соблюдая все медицинские процедуры. В институте отметили, что первую партию новых устройств планируют запустить в продажу в течение года.

Прибор-«автоинъектор»

«Планируемая стоимость прибора — от 2 до 4 тысяч рублей. Для выхода на этап производства требуются инвестиции в размере 27 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и технический руководитель компании «Медикал Инжиниринг» Дмитрий Васильев, новый прибор разрабатывался под контролем медицинских работников. Устройство представляет собой небольшой цилиндрический футляр, внутрь которого помещен шприц с лекарством.

«Пользователь с помощью мобильного устройства настраивает требуемую глубину введения иглы, ее можно уменьшить (например, для истощённых пациентов). Игла входит всегда строго перпендикулярно — под углом 90 градусов к телу. Всё это обеспечивает доставку лекарства непосредственно в мышцу, и снижает вероятность образования инфильтратов, абсцессов и других осложнений после уколов. С таким устройством отпадает необходимость обращаться за посторонней помощью, когда нужно сделать укол. Его удобно брать в поездки, а также хранить в домашней аптечке», — уточнил он.

Новый прибор будет управляться через мобильное устройство.

Напомним, ранее в столице был разработан самоустанавливающийся полимерный имплантат с памятью формы. Как пояснили создатели, новые имплантаты могут быть применены при челюстно-лицевой хирургии.