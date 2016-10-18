Москва, 18 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Российский береговой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» поставлен на боевое дежурство, передаёт телеканал «Звезда».

mil.ru Радиоэлектронная борьба

Военные сообщили, что «Мурманск-БН» показал эффективность своей работы на Северном и на Черноморском флоте. Впервые поступил в работу в 2014 году.

Комплекс РЭБ позволяет «глушить» (перехватывать радиосигнал) противника и даёт возможность повлиять на работу систем связи и электронных компонентов его вооружения на расстоянии в несколько тысяч километров. Отличие «Мурманск-БН» — способность «оглушить» и «ослепить» средства разведки и датчики «интеллектуального» оружия противника на расстоянии до пяти тысяч километров.

Такие комплексы начали разрабатывать ещё в СССР. «Однако, лишь к 2015 году удалось разработать необходимую элементную базу и выйти на опытный образец, который был продемонстрирован на Северном флоте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Мурманск-БН» может «оглушать» не только корабли противника, но самолёты-разведчикы. Аналогов во всём мире этому комплексу нет.