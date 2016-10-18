Барнаул, 18 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Знания и опыт, полученные во время длительной работы на Алтайском шинном заводе, позволили барнаульцу в течение двух лет обкрадывать родное производство. За это время при его непосредственном участии с предприятия было похищено огромное количество готовой продукции: шин, камер, ободных лент, используемых для оснащения подвижного транспорта. Общая сумма украденного превышает 87 млн рублей. Подробности сегодня, 18 октября, сообщает прокуратура Алтайского края.

ashk.ru Продукция Алтайского шинного комбината

Установлено, что кражи осуществлялись не одним человеком, а организованной преступной группой (ОПГ) в количестве 37 человек. Краденную с ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» продукцию реализовывали впоследствии на территориях Алтайского края, Республик Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областей.

Обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Барнаула Алтайского края. Уголовное дело в отношении других членов ОПГ выделено в отдельное производство.