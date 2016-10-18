Алтайский шинный завод обокрали на 87 млн рублей
Барнаул, 18 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Знания и опыт, полученные во время длительной работы на Алтайском шинном заводе, позволили барнаульцу в течение двух лет обкрадывать родное производство. За это время при его непосредственном участии с предприятия было похищено огромное количество готовой продукции: шин, камер, ободных лент, используемых для оснащения подвижного транспорта. Общая сумма украденного превышает 87 млн рублей. Подробности сегодня, 18 октября, сообщает прокуратура Алтайского края.
Установлено, что кражи осуществлялись не одним человеком, а организованной преступной группой (ОПГ) в количестве 37 человек. Краденную с ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» продукцию реализовывали впоследствии на территориях Алтайского края, Республик Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областей.
Обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд Барнаула Алтайского края. Уголовное дело в отношении других членов ОПГ выделено в отдельное производство.