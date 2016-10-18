Южно-Сахалинск, 18 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Доходы бюджета островного региона, по прогнозам областных парламентариев в 2017 году, вырастут на 3,1% и составят 127,8 миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательной Думы Сахалинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

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Израсходовать Сахалин планирует все-таки больше — 138,7 миллиарда рублей. При этом парламентарии отмечают, что дефицит бюджета в 2017 году будет снижен на 2,2 миллиарда и составит 10,9 миллиарда рублей. Проект бюджета уже принят в первом чтении.

Особое внимание парламентарии уделили политике открытости. В ближайшие дни в столице Сахалина планируют провести обсуждение бюджета на предстоящий год в режиме общественных слушаний. Сахалинская область признана лучшей в России по организации работы форума «Открытого бюджета». Интернет-портал форума с марта текущего года посетили более 1 200 человек, которые высказали свои предложения, мнения и возражения по 89 темам.

«Теперь любой житель Сахалинской области, даже самых отдаленных ее территорий, может принимать личное участие в формировании бюджета региона», — подчеркнула министр финансов Сахалина Анна Харченко.

«Народное правительство, общественные организации, население области перед тем, как будет сверстан бюджет, должны внести свои предложения, обсудить документ, узнать, на что мы тратим деньги налогоплательщиков», — сказал депутат Заксобрания Андрей Залпин.

Решением депутатов введен обязательный годовой отчет об исполнении бюджета. Ответственность за исполнение возложена на правительство региона и лично на губернатора.

Основные надежды при формировании бюджета островные парламентарии и исполнительная власть возлагают на поступления от нефтегазового сектора, а так же на рост доходов от введения новых инструментов, направленных на развития несырьевых секторов экономики: ТОСЭР «Южная» и «Горный воздух», а также Свободного порта Корсаков.

Для более успешной реализации новых инвестиционных проектов в регионе, в рамках режимов ТОСЭР и порто-франко, депутаты приняли поправки к региональным законам «О льготах по налогу на прибыль организаций» и «О налоге на имущество организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Олег Кожемяко ввел в регионе Новую экономическую политику, нацеленную на развитие всех сфер экономики. Основными задачами новой экономической стратегии являются развитие сельского хозяйства, производств собственных стройматериалов, развитие строительной отрасли, туризма, выращивания аквакультуры, рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего производств, лесной отрасли.