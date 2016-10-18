Вашингтон, 18 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая 19 сентября подала документы на развод со своим звездным супругом актером Бредом Питтом, недавно побывала в Малибу (штат Калифорния), сообщает ET Online.

Gage Skidmore Анджелина Джоли

По данным издания, известная актриса попала в объективы журналистов во время осмотра нового жилья, в которое она намерена переехать вместе со своими детьми.

Отмечается, что Джоли сопровождал ее брат Джеймс Хэйвен, а также пятеро детей. Безопасность обеспечивали несколько телохранителей, а присмотр за детьми — няни.

Голливудская актриса пробыла в новом доме не менее часа, после чего отправилась в аэропорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября голливудская актриса Анджелина Джоли подала документы на развод со своим супругом актером Бредом Питтом. В качестве причины развода она указала непримиримые разногласия с супругом.

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