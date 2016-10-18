Москва, 18 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Попытки роста цен на нефть Brent на мировых рынках ограничились зоной 52,30 долларов за баррель. Пробой уровня 52 привлек новую волну продаж, в результате чего котировки сползли в район 51,50, потеряв почти 1%, отметил директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В пользу роста актива говорило разве что локальное ослабление доллара, тогда как фундаментальные факторы утянули актив вниз. По данным Baker Hughes, число действующих буровых в США продолжает расти. Количество активных установок составило 432 единиц против 428 единиц неделей ранее. Brent удерживается над уровнем 50 практически с начала месяца, что в ближайшие недели продолжит подстегивать сланцевые компании», — говорит эксперт.

Кроме того, на рынке с каждым днем крепнут сомнения по поводу договоренностей ОПЕК о возможной заморозке добычи, подчеркивает Салас. «На сей раз виновниками распродаж Brent послужили Иран и Нигерия, которые заявили о намерении увеличить объемы добычи. Как сообщили представители Нигерии, к концу текущего года производство углеводородов в стране может достичь 2,2 млн баррелей в сутки», — пояснил он.

Также стало известно, что в этом месяце Россия планирует увеличить экспорт, напомнил Салас. «Добыча в России сейчас бьет постсоветские рекорды, достигая 11,2 млн баррелей в сутки. Все это идет вразрез с заявлениями нефтепроизводителей, которые намереваются принять меры по поддержанию рынка, что находит отражение в динамике котировок нефти», — считает аналитик.

Если данные Американского института нефти и Минэнерго отразят увеличение запасов и наращивание добычи «черного золота», Brent может утратить уровень 51 доллар за баррель, предупреждает эксперт.