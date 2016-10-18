«Добыча нефти в России бьет постсоветские рекорды»
Москва, 18 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Попытки роста цен на нефть Brent на мировых рынках ограничились зоной 52,30 долларов за баррель. Пробой уровня 52 привлек новую волну продаж, в результате чего котировки сползли в район 51,50, потеряв почти 1%, отметил директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.
«В пользу роста актива говорило разве что локальное ослабление доллара, тогда как фундаментальные факторы утянули актив вниз. По данным Baker Hughes, число действующих буровых в США продолжает расти. Количество активных установок составило 432 единиц против 428 единиц неделей ранее. Brent удерживается над уровнем 50 практически с начала месяца, что в ближайшие недели продолжит подстегивать сланцевые компании», — говорит эксперт.
Кроме того, на рынке с каждым днем крепнут сомнения по поводу договоренностей ОПЕК о возможной заморозке добычи, подчеркивает Салас. «На сей раз виновниками распродаж Brent послужили Иран и Нигерия, которые заявили о намерении увеличить объемы добычи. Как сообщили представители Нигерии, к концу текущего года производство углеводородов в стране может достичь 2,2 млн баррелей в сутки», — пояснил он.
Также стало известно, что в этом месяце Россия планирует увеличить экспорт, напомнил Салас. «Добыча в России сейчас бьет постсоветские рекорды, достигая 11,2 млн баррелей в сутки. Все это идет вразрез с заявлениями нефтепроизводителей, которые намереваются принять меры по поддержанию рынка, что находит отражение в динамике котировок нефти», — считает аналитик.
Если данные Американского института нефти и Минэнерго отразят увеличение запасов и наращивание добычи «черного золота», Brent может утратить уровень 51 доллар за баррель, предупреждает эксперт.