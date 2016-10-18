Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Наличные деньги остаются наиболее надежным инструментом платежа, Банк России фиксирует рост денежной массы, заявил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

Mezenmir Деньги

«Наличные деньги являются надежным, эффективным и наиболее безопасным платежным инструментом, пользуются традиционно высоким спросом», — сказал Лунтовский на конференции в Санкт-Петербурге.

ЦБ отмечает рост денежной массы в мире — 5% ежегодно.

В России, по словам представителя ЦБ, в период с 2011 по 2015 год среднегодовой темп прироста денежной массы составил 7,6%, что сопоставимо с показателями Китая и США.