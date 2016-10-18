Таллин, 18 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Комиссии по социальным делам парламента Эстонии считает, что существующая в стране электронная система здравоохранения «э-здоровье» (e-tervis) недостаточно эффективна и нуждается в модернизации. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 октября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на итоги заседания комиссии.

DarkoStojanovic Стетоскоп

Члены комиссии также отметили, что электронная система регистрации больных и направления их к специалистам не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Обновление системы необходимо сделать, так как руководство проектом «э-здоровье» с 2017 года перейдет Министерству социальных дел.

По словам председателя комиссии по социальным делам Айвара Кокка, комиссия несколько раз обращала внимание Больничной кассы страны на то, что система «э-здоровья» устарела морально и технически: «Больничной кассе пора создать целостное решение для системы «э-здоровья», которое действовало бы по всей Эстонии и было бы удобно в использовании». По предложению комиссии, необходимо сделать так, чтобы к концу 2017 года все медицинские учреждения Эстонии начали использовать электронные направления и государственную электронную регистратуру. По мнению Кокка, Больничная касса должна иметь больше рычагов для влияния на больницы для внедрения э-системы, чтобы в будущем пациент и семейный врач смогли бы узнать время приема во всех больницах в одном месте.

По словам члена комиссии по социальным делам Вильи Тоомаст, больницы в течение многих лет развивали свои собственные ИТ-системы, а объединение их с государственной системой «э-здоровья» оказалось сложной задачей.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам э-услуг и инноваций Айна Аавиксоо, к концу 2016 года министерство планирует заключить с больницами страны соглашение об электронной регистратуре. С 2018 года эта система могла бы заработать в полную силу. Аавиксоо отметил, что доля электронных направлений составляет 60% от всех выписанных семейными врачами направлений.

По словам председателя правления Больничной кассы Танеля Росса, учреждение ведет три базы данных: базу данных счетов за лечение, электронные рецепты и базу данных общения с клиентами. В работе находятся регистр взаимодействий и побочных действий лекарств, электронная карта лекарств, электронный больничный лист и электронная консультация. С 2017 года начнется работа над электронными рецептами и инфосистемой партнерского управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Госконтроль Эстонии признал, что система электронного здравоохранения (е-tervis или «э-здоровья»), на создание которой было потрачено почти десять лет и 15 млн евро, до сих пор имеет серьезные проблемы, а из четырех составляющих систему программ более-менее исправна одна. По мнению аудиторов Госконтроля, электронная история болезни, цифровые снимки и единая электронная регистратура до сих пор не реализованы. Сейчас полноценно работает только один проект э-здравоохранения — цифровой рецепт (возможность получать лекарства и медпрепараты по электронному рецепту врача), хотя и в его работе зафиксированы сбои.

Читайте также: Госконтроль Эстонии: Из четырех заявленных программ э-здравоохранения более-менее полноценно работает лишь одна