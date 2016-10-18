Владивосток, 18 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. «Я не верю, что с сегодняшнего дня наступит вечное лето», — такими словами руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заявление премьер-министра Дмитрия Медведева об окончании наиболее сложного для экономики России периода. По его мнению, на сегодняшний день ничего не предвещает окончания кризиса в стране.

Eirena Ромашки. Лето

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«Любое заявление можно рассматривать только в контексте времени и места, где оно было сделано. Это одинаково справедливо и для нелицеприятных комментариев, которые Дональд Трамп дал в рамках разговора «в раздевалке» об отдельных женщинах в Америке. Это касается и отдельных заявлений российских чиновников, которые делаются на инвестиционных форумах», — обозначил эксперт.

«Уже очень давно никто не придаёт ни малейшего значения таким заявлениям, — подчеркнул Максим Кривелевич. — Все эти форумы это нечто, где люди, хранящие все свои сбережения за границей, обучающие своих детей за границей, строящие свою недвижимость за границей, уговаривают иностранцев вкладывать деньги в Россию. Я не говорю конкретно о Дмитрии Анатольевиче, ничего не знаю о его семье. Я только знаю, что все подобные мероприятия проводятся в том режиме, в котором я сказал».

Экономист не верит в то, что с сегодняшнего дня наступит вечное лето. Причина — рынок знает лучше. Когда капитал прекратит бегство из России и начнёт бежать в Россию, тогда можно будет чётко сказать, что жизнь наладилась.

«Это увидят не только профессиональные банкиры, это увидит каждый из нас. Поменяется воздух вокруг. Бизнес-проекты перестанут закрываться и начнут открываться, уйдёт ощущение всеобщего упадка и пессимизма. Тогда можно будет говорить, что кризис пройден. На текущий момент этого ничего не предвещает. Тем более мы входим в полосу очень серьёзной турбулентности, связанной с возможным ужесточением санкций», — уверен спикер.

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Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ назвал даже не «полумерами», а «четвертьмерами» санкции, которые были введены в отношении России ранее. Если бы не снижение цен на ключевые ресурсы российского экспорта, эти санкции мы бы не заметили. Другое дело антисанкции: они бьют по стоимости потребительских товаров.

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«Сейчас есть реальный риск того, что рост геополитической напряжённости, а Россию пытаются сделать страной-злодеем, может привести к тому, что санкции могут быть гораздо более серьёзными, потому что всегда кто-то должен быть под санкциями, — заявил Максим Кривелевич. — С Ирана санкции сняли, Иран массово наращивает нефтедобычу и нефтепоставки. В отношении другой нефтяной страны надо санкции ввести, и Россия выглядит первым претендентом на то, чтобы в отношении неё ввели экономические санкции, что может, конечно, очень больно ударить по нашей экономике, которая и так еле-еле абсорбировала нефтяной шок».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 октября, в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл Тридцатое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). В рамках ежегодной встречи с иностранными инвесторами председатель Правительства РФ заявил, что страна прошла наиболее сложный период, экономика адаптировалась и к падению цен на углеводороды, и к действию санкций.