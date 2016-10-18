Брянск, 18 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. 11 управляющих компаний Брянской области привлечены к административной ответственности за срыв отопительного сезона. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил начальник государственной жилищной инспекции по Брянской области Сергей Хоменков, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства. Всего было составлено 445 проколов. Сумма штрафов составила 5,7 млн рублей.

stnmedia.ru Отопительный сезон

Также Сергей Хоменко сообщил, что жилищная инспекция контролирует проведение пересчета за отсутствующее отопление. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что управляющие компании, которые допустили недоработки, должны ответить за это.

«Не все управляющие компании вовремя осуществили подачу тепла в жилые дома. По представленным отчетам, таких компаний 16, однако на деле их больше. Кто-то сослался на прорыв теплотрасс, прорыв сетей. Хотя на самом деле просто не включились вовремя в работу», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на 17 октября, в регионе запущены все котельные. Причиной того, что некоторые дома до сих пор остаются без отопления, чиновники называют некачественную работу УК и сильную изношенность теплосетей. К примеру, в областном центре тепло еще не поступило в 11 многоэтажек. К слову, по данным на лето 2016 года, износ составляет примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.

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