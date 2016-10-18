В МИД РФ опровергли сворачивание диалога с США по Сирии
Москва, 18 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. США не в состоянии преодолеть собственные догмы, которые параллельно навязываются другим. Об этом 18 октября журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Новозеландский проект представляется нам интересным, но главная трудность и сложность сегодняшнего момента в том, что американские коллеги сегодня, к сожалению, не готовы преодолеть свои собственные догмы, которые они сформулировали для себя и пытаются их навязать другим», — сказал Рябков.
По его словам, «одна из этих догм заключается в отказе от полноформатного сотрудничества по военной линии с Россией и попытка представить дело так, что двусторонний диалог с РФ по Сирии также свернут».
Рябков подчеркнул, что «последнее просто не соответствует действительности, потому что этот диалог продолжается»: «Можно, наверное, говорить о том, что этот диалог ранее был более эффективен, сейчас менее эффективен — все это субъективные факторы и оценки здесь могут не совпадать».
Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.
«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.
Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.