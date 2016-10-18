Москва, 18 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. США не в состоянии преодолеть собственные догмы, которые параллельно навязываются другим. Об этом 18 октября журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Новозеландский проект представляется нам интересным, но главная трудность и сложность сегодняшнего момента в том, что американские коллеги сегодня, к сожалению, не готовы преодолеть свои собственные догмы, которые они сформулировали для себя и пытаются их навязать другим», — сказал Рябков.

По его словам, «одна из этих догм заключается в отказе от полноформатного сотрудничества по военной линии с Россией и попытка представить дело так, что двусторонний диалог с РФ по Сирии также свернут».

Рябков подчеркнул, что «последнее просто не соответствует действительности, потому что этот диалог продолжается»: «Можно, наверное, говорить о том, что этот диалог ранее был более эффективен, сейчас менее эффективен — все это субъективные факторы и оценки здесь могут не совпадать».

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.