Вашингтон, 18 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Программисты Apple выпустили новую версию операционной системы, в которой исправлена ошибка, мешавшая принимать входящие звонки. Скачать iOS 10.0.3 могут все обладатели устройств iPhone 7 и iPhone 7 Plus, для остальных гаджетов актуальной остается предыдущая iOS 10.0.2, сообщает AKKet.

Jan-Willem Reusink Apple iPhone 7

Ранее в сети появились сообщения о том, что владельцы новых флагманских айфонов не могут принимать входящие звонки. Человеку, звонившему владельцу iPhone 7, сообщалось, что «абонент недоступен или находится вне зоны действия сети». На неисправность пожаловались тысячи жителей Китая.

Разработчики рекомендуют обновить операционную систему и тем, кто не столкнулся с указанной проблемой при использовании iPhone 7. Помимо ошибки со связью, в программе исправлены несколько мелких недочетов.