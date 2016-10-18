Ярославль, 18 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Около 6,5 миллионов рублей составляет сводная задолженность ярославского предприятия ОАО «Ярославльводоканал». На счета организации наложен арест, а ее директор Сергей Лежнин получил предупреждение об уголовной ответственности — уже четвертое по счету, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области.

ИА REGNUM Ярославльводоканал

В УФССП пояснили, что по 13 исполнительным производствам в отношении «Ярославльводоканала» половина приходится на обязательства неимущественного характера. В числе таковых — организация зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводных сооружений, устранение недостатков нескольких люков смотровых колодцев.

«Арестованы счета организации на 25 миллионов рублей. Из этой суммы списана задолженность, но средства еще не поступили взыскателям. Как только деньги будут получены, арест со счетов будет снят», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области.

Между тем, сам Сергей Лежнин накануне заявил корреспонденту ИА REGNUM, что руководство города таким образом «шантажирует» его, вынуждая покинуть должность директора ОАО «Ярославльводоканал». Лежнин удивлен методами мэрии — ведь есть вполне законная процедура освобождения директора предприятия от должности.

Действия судебных приставов не могут повлиять на работу «Водоканала», считает депутат муниципалитета Ярославля, экс-руководитель, а ныне член Совета директоров предприятия Вадим Канашкин.

«Вообще сложившаяся ситуация никак не парализует деятельность «Водоканала» и не отразится на городе. Арест 6,5 миллионов не скажется на жизни организации, у которой в день может проходить 40 млн рублей. Другое дело, откуда появилась эта задолженность — надо разбираться уже внутри предприятия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Вадим Канашкин.

Впрочем, это не единственный скандал вокруг «Ярославльводоканала», разгоревшийся в последнее время. Ранее широкий резонанс вызвала информация о том, что имущество ОАО «Ярославльводоканал» будет сдано в аренду одной из структур известного российского предпринимателя Виктора Вексельберга. Мэрия Ярославля официально опровергла возможность такого развития событий.