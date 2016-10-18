Брянск, 18 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. По данным на 18 октября, в Брянске без отопления остаются 11 домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Отсутствие тепла связано с прорывами труб и неудовлетворительной работой некоторых управляющих компаний.

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Больше всего домов, жители которых остаются в холоде, — в Фокинском районе города. Здесь не топят еще в девяти домах. Также по одному дому, которые еще не подключены к отоплению, есть в Бежицком и Володарском районах. В Советском районе Брянска к отоплению подключены все многоэтажки.

«По-прежнему в числе основных причин отсутствия отопления в домах горожан называются порывы на теплотрассах и недостаточная работа отдельных управляющих компаний, которые вовремя не отрегулировали внутридомовые системы отопления», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом во все социальные объекты уже поступило тепло.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в городе начался 22 сентября. Тогда еще не все дома были готовы к пуску тепла — в городе еще шел ремонт теплотрасс. Подготовку планировали закончить в течение десяти дней. По данным на лето 2016 года, износ составляет примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.