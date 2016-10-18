Москва, 18 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Рубль стойко переносит противоречивую динамику котировок нефти, ухудшение отношений с Западом и укрепление доллара на ожиданиях повышения ставок ФРС. Однако риски коррекции российской валюты постепенно нарастают, говорит аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«В определенный момент на новой, более мощной волне продаж нефти доллар может заметно прибавить в цене. Нефть Brent уже исчерпала потенциал роста на имеющихся наметках внутри ОПЕК. И если в ближайшее время не поступит новой порции позитивных комментариев со стороны экспортеров, давление на актив может усилиться, что отразится на нашей валюте», — отметил он.

В пользу укрепления доллара в краткосрочной перспективе говорит и технический фактор — пара завершила торги 17 октября над психологической отметкой 63 рублей за доллар, указывает эксперт. «Если на рынок «черного золота» не вернутся покупатели, доллар может нацелиться на отметку 63,50 рублей. Однако в ближайшую неделю попытки роста пары могут оказаться ограниченными в силу наличия фактора налогового периода, который традиционно оказывает поддержку рублю», — пояснил Ковалев.