Москва, 18 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Госдума 21 октября может обсудить вопрос о запрете доверенностей при голосовании по законопроектам, работа над введением штрафов за «прогулы» пленарных заседаний продолжится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Либорио Проспери. Лобби палаты общин. 1886

«Мы планировали вынести эти вопросы на уже завтрашнее пленарное заседание, но исходя из поступающих поправок и предложений, скорее всего, этот вопрос будет еще раз дополнительно обсужден на Совете Думы в четверг, и в пятницу, возможно, будет вынесен на пленарное заседание», — сказал Володин.

Крайне важно, чтобы депутат присутствовал на пленарном заседании и участвовал в принятии законов, именно этого хотят от депутата его избиратели, подчеркнул он. «Передача доверенности — это все-таки уход от личного обсуждения законопроекта, поэтому у всех здесь единое мнение, что данную норму принимать необходимо», — сказал парламентарий.

Дополнительного обсуждения потребовало предложение сделать исключения из нового требования. «Речь идет в том числе об уважительных причинах, что считать уважительными причинами», — отметил Володин, уточнив, что имеется в виду, в частности, участие депутатов в делегациях, которые направляет Госдума.

Кроме того, депутаты не собираются отказываться от увязывания оплаты труда и посещения пленарных заседаний. «Когда депутат посещает пленарное заседание, это исполнение им депутатских обязанностей, если он отсутствует на заседании, в этом случае делаются вычеты из оплаты труда», — отметил Володин. Однако введение нормы потребует изменения федерального трудового законодательства, сказал депутат.

«Что касается изменений в регламенте, не исключаю, что до конца недели мы можем этот вопрос рассмотреть, что касается вопроса, связанного с изъятием средств из оплаты труда в связи с непосещением пленарных заседаний, — это тема обсуждения федерального закона, это требует уже большего времени», — заключил Володин.

Ранее комитет Госдумы РФ по регламенту поддержал внесение поправок, согласно которым депутаты не смогут голосовать по доверенности. После введения нормы депутаты должны будут принимать личное участие в пленарных заседаниях, на заседаниях комитета и на Совете Думы. Отсутствовать депутат сможет только по уважительной причине — временной нетрудоспособности.