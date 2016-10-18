Ярославль, 18 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Прошлой зимой в Ярославле был начат процесс изменения устава города в части схемы выборов депутатов муниципалитета. На публичных слушаниях заместитель председателя городской Общественной палаты Елена Дементьева предложила вернуться к избранию городских депутатов только по одномандатным округам (сейчас действует смешанная схема). Эта инициатива сразу вызвала критику со стороны представителей оппозиционных партий.

city-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

21 января состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Патриотов России» и «ПАРНАСа», на которой оппозиционеры заявили, что такое изменения в уставе города пойдет на пользу только «Единой России». Присутствующий на пресс-конференции заместитель губернатора Ярославской области по внутренний политике Юрий Бойко заявил, что Правительство региона заинтересовано в сохранении межпартийного диалога в муниципалитете Ярославля, а следовательно, выступает за сохранение партийных списков.

Также участникам мероприятия было обещано, что уже на следующей неделе в Ярославской областной думе пройдет «круглый стол» по данной теме, который так и не был проведен.

Больше никаких публичных обсуждений схемы выборов депутатов городского муниципалитета не проводилось. Председатель облизбиркома Олег Килипченко говорит, что все изменения должны быть внесены до назначения выборов.

«Все изменения в схему избрания муниципалитета должны быть внесены до того, как будут объявлены выборы. Если изменения не будут внесены, то будет сохранена действующая, определенная уставом города схема. Право муниципалитета — изменить число депутатов, отменить партийные списки, изменить систему партийных списков. Все решения должны быть приняты не позднее назначения выборов. А это произойдет примерно 20 июня», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Адвокат и председатель фракции «Яблоко» в муниципалитете Владимир Зубков убежден, что действующая на сегодняшний день система выборов оптимальна.

«Я считаю, что муниципалитет должен избираться по смешанной системе. Должно быть в городском представительном органе политическое представительство. Если будут одни одномандатники — будет практически стопроцентное представительство «Единой России». Если не будет партийных списков — то в муниципалитет изберутся только состоятельные люди, которые не смогут представлять интересы большинства горожан. Менять правила игры перед каждыми выборами — это, на мой взгляд не солидно», — убежден Владимир Зубков.

Председатель фракции «Гражданская Платформа» в ярославском муниципалитете Ярослав Юдин, который избирается по одномандатному округу с 2004 года, напротив, считает, что на выборах городских депутатов не нужны партийные списки.

«Я лично считаю, что муниципалитет должен избираться только по одномандатным округам. Федеральные партии объединяют людей по отношении к федеральной повестке, а городскую повестку партии не отображают. Однопартийцы, которые имеют одинаковую позицию по федеральным вопросам, могут придерживаться разных точек зрения по вопросам городского хозяйства, развития города. Я считаю, что партийные списки деформируют ситуацию. Партсписки имели бы смысл, если бы можно было создавать избирательные объедения на городском уровне», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Ярослав Юдин.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин считает, что схема избрания депутатов муниципалитета должна отражать интересы избирателей.

«Мы пока не обсуждали изменения схемы выборов в муниципалитет, никто не актуализирует данный вопрос. Для нас важно увеличить явку на муниципальные выборы, которая, к сожалению, традиционно низкая. Необходимо понять, что больше нравится избирателям — личностный контакт, когда каждый голосует за конкретные фамилии, или голосование за бренды и списки. Уверен, что надо провести социологические исследования, и по итогам такого исследования выносить прроект решения на обсуждение депутатов. Насколько я понял по общению с избирателями своего округа, они хотят понимать, за кого конкретно они голосуют. Действующая схема, горизонтальных партийных списков вполне отражает желание людей. Я, несмотря на то, что избран по партийному списку, проводил личностно ориентированную кампанию. И люди голосовали за конкретную личность. Та модель, что была на выборах в 2012 году максимально приближена к одномандатным выборам», — считает Павел Зарубин.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля, решение данного вопроса отложено до ноября текущего года. Решение о схеме выборов городских депутатов будет согласовано с руководством Ярославской области.

На выборах в муниципалитет 2008 года, которые проводились исключительно по одномандатным округам в состав городского представительного органа были избраны только представители партии «Единая Россия» и самовыдвиженцы, большая часть которых потов вошла во фракцию «единороссов». На выборах депутатов муниципалитета Ярославля в октябре 2012 года по одномандатным округам так же были избраны только представители «Единой России» и кандидаты, выдвинутые путем самовыдвижения (часть из них создала фракцию «Гражданская платформа»). По партийным спискам свои мандаты получили 4 представителя КПРФ, 3 представителя «Справедливой России», 2 представителя «Патриотов России» и 1 представитель партии «Яблоко».

Выборы депутатов муниципалитета 7 созыва пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.