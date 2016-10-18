Воронеж, 18 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Земельные участки, занятые озером Круглое, на территории микрорайона Подгорное в Воронеже, планируется вернуть в собственность региона. Соответствующие меры в настоящее время принимаются прокуратурой области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи 17 октября главы региона Алексея Гордеева с прокурором области Николаем Шишкиным.

Шалин Озеро

Ситуация вокруг попытки осушить озеро Круглое стала основной темой встречи. Николай Шишкин доложил губернатору, что ситуация остается под контролем прокуратуры. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В настоящее время следствием уточняется ущерб, причиненный окружающей среде.

Кроме того, прокуратура принимает меры по возвращению земельных участков, занятых водоемом, в региональную собственность. Арбитражный суд Воронежской области рассматривает гражданское дело по иску управления Росимущества об истребовании земель из незаконного владения ООО «Вит-Строй». В рамках судебного разбирательства наложен арест на земельные участки.

Алексей Гордеев попросил Николая Шишкина весь комплекс принимаемых мер держать на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Воронеже разразился скандал вокруг попытки осушить озеро в микрорайоне Подгорное — неизвестные вырыли канал, по которому вода из озера утекала в Дон. Спасли водоем местные жители, заметившие резкое снижение уровня воды в озере, — они обратились в прокуратуру и правоохранительные органы. Глава региона Алексей Гордеев взял ситуацию под личный контроль.

Ущерб окружающей среде, по предварительным данным, оценен в 13 млн рублей. Местные жители высказали предположение, что осушение озера может быть выгодно застройщику. Участок площадью 31 га, на котором расположен водоем, принадлежит компании «Вит-строй», которая возводит микрорайон «Рождественский» в Рамонском районе. Впрочем, представитель руководства компании сразу опроверг причастность к попытке слить водоем и даже предположил, что попытка уничтожения озера может быть провокацией.

Накануне, 17 октября, руководитель департамента природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин заявил журналистам о планах по созданию особо охраняемой природной территории в Подгорном — чтобы оградить Круглое от дальнейших посягательств.