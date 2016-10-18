Москва, 18 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме появится новый институт — советник руководителя фракции, который будет работать как консультант, эксперт, референт главы парламентской фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

duma.gov.ru В Государственной Думе РФ

«Эта просьба руководителей фракций была высказана на встрече с президентом, и речь шла о том, что в аппарате фракции должны быть должности советника руководителя фракции, как правило — это бывший депутат, человек, занимающий статусную позицию как эксперт, как профессионал в том или ином вопросе. При этом он будет работать как консультант, референт руководителя партии, руководителя фракции», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, работа в этом направлении уже идет, причем учреждение нового института не потребует дополнительных бюджетных расходов. «Мы работаем в этом направлении, но для того, чтобы этот вопрос решить, надо, во-первых, довести до конца оптимизацию комитетов Госдумы: решения по новым комитетам приняты и они приступили к работе», — отметил он.

«Вместе с тем идет процесс объединения аппаратов комитетов, и за счет высвободившихся ресурсов возможно решить эту задачу, потому что мы исходим из того, что объем финансирования увеличиваться не будет, все в рамках того фонда оплаты, который есть, за него выходить никто не будет», — пообещал Володин.

«Но структурно эти изменения, конечно, позволят, в том числе, улучшить качество работы фракций, тем более что это такой новый институт, который будет работать непосредственно на руководителя фракции, руководителя партии», — резюмировал парламентарий.