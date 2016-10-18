В Госдуме появятся советники руководителей фракций
Москва, 18 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме появится новый институт — советник руководителя фракции, который будет работать как консультант, эксперт, референт главы парламентской фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Эта просьба руководителей фракций была высказана на встрече с президентом, и речь шла о том, что в аппарате фракции должны быть должности советника руководителя фракции, как правило — это бывший депутат, человек, занимающий статусную позицию как эксперт, как профессионал в том или ином вопросе. При этом он будет работать как консультант, референт руководителя партии, руководителя фракции», — сказал Володин.
По словам председателя Госдумы, работа в этом направлении уже идет, причем учреждение нового института не потребует дополнительных бюджетных расходов. «Мы работаем в этом направлении, но для того, чтобы этот вопрос решить, надо, во-первых, довести до конца оптимизацию комитетов Госдумы: решения по новым комитетам приняты и они приступили к работе», — отметил он.
«Вместе с тем идет процесс объединения аппаратов комитетов, и за счет высвободившихся ресурсов возможно решить эту задачу, потому что мы исходим из того, что объем финансирования увеличиваться не будет, все в рамках того фонда оплаты, который есть, за него выходить никто не будет», — пообещал Володин.
«Но структурно эти изменения, конечно, позволят, в том числе, улучшить качество работы фракций, тем более что это такой новый институт, который будет работать непосредственно на руководителя фракции, руководителя партии», — резюмировал парламентарий.