Донецк, 18 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Командир ополчения ДНР Арсений Павлов (позывной Моторола), погибший вечером 16 октября в Донецке (ДНР) в результате теракта, будет похоронен 19 октября, передаёт Life.

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Тело погибшего командира ополчения будет похоронено в Донецке с воинскими почестями. В этом городе Моторола прожил несколько лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моторола погиб в результате теракта: в доме, где он жил, взорвался лифт. Власти ДНР обвинили в убийстве Павлова украинскую диверсионно-разведывательную группу. В медиапространстве Донбасса и Украины обсуждаются ещё несколько версий случившегося.

В Музее Новороссии в Санкт-Петербурге в память о погибшем командире ДНР пройдёт траурное мероприятие. В нём примут участие сотрудники музея, жители города, воевавшие в составе народного ополчения Донбасса, общественные активисты, поддерживающие жителей и защитников ДНР и ЛНР.