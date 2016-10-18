Калуга, 18 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Генеральный директор одного из калужских акционерных обществ подозревается в злоупотреблении служебными пложением и присвоением денег, принадлежащие компании.

Как сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, руководитель фирмы под предлогом заключения договоров займа со своей родственницей, которая является индивидуальным предпринимателем, вывел со счетов собственной компании 42 млн рублей.

Возбеждено уголовное дело, согласно которому гендиректору акционерного общества грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году сотрудниками калужского областного Управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них две трети — это тяжкие и особо тяжкие составы, каждое четвертое экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере. Полицейскими также было установлено 296 лиц, совершивших преступления в сфере экономики.