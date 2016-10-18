Москва, 18 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Россию до конца октября, в рамках трехдневного визита состоится его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил журналистам посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Foreign and Commonwealth Office Валид аль-Муаллем

По его словам, дата визита до сих пор неизвестна. Кроме переговоров с Лавровым, у Муаллема запланировано еще несколько встреч.

Также Хаддад прокомментировал итоги встречи в Лозанне по урегулированию кризиса в Сирии, назвав переговоры «бесполезными» и «неуспешными».