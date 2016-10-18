Берлин, 18 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Немецкий бренд Mercedes-Benz представит пикап Mercedes GLT 25 октября этого года. Продажи новинки начнутся в начале 2017 года, сообщает автомобильный портал «Покатим.ру».

pixabay.com Эмблема Mercedes

Официальное название нового пикапа производитель пока держит в секрете, по мнению экспертов, автомобиль будет называться Mercedes GLT или Mercedes X. Базой для пикапа послужит платформа, использованная при разработке Nissan Navara. Кроме того, инженеры Renault-Nissan принимали участие в создании GLT наряду с немецкими специалистами.

Пикап будет оснащен турбодизельным агрегатом V4 объемом 2,3 л. Вероятно, моторную гамму дополнит бензиновый мотор объемом 2,5 л и 3,0-литровая силовая установка V6, работающая на дизельном топливе. Особенностью новинки станут уникальные опции, включая особую подвеску.