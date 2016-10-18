Барнаул, 18 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный алтайский чиновник — начальник управления ветеринарии Анатолий Высочин, уличенный в крупных взятках, ближайшие 5,5 лет проведет за решеткой. Как сообщили сегодня, 18 октября, в СУ СК РФ по Алтайскому краю, такое решение вынес суд, призвав Высочина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в значительном размере).

официальный сайт Алтайского края Бывший начальник Управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Высочин

Напомним, на взятке в сумме 345 тысяч рублей главный ветеринар Алтайского края попался 4 февраля 2016 года. Эти деньги он получил от директора по безопасности одного из закрытых акционерных обществ края за ускорение процесса оформления ветеринарах сопроводительных документов на перевозимую продукцию.

Работа проведена силами УВД по Алтайскому краю. Выяснилось, что взятка поступила на расчетный счет чиновника. В следственном комитете собранные правоохранителями материалы сочли достаточно полными и аргументированными, чтобы возбудить по ним уголовное дело.

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В последствии удалось выявить и доказать еще 10 фактов противоправной деятельности чиновника. С 2014 по 2016 год он систематически получал мзду от подчиненных ему начальников территориальных управлений ветеринарии края. Они платили Высочину от 45 до 120 тысяч рублей за его общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма денег, полученных таким образом, составила более 800 тысяч рублей.

Суду это дало основание отправить высокопоставленного чиновника под домашний арест, а впоследствии — вынести обвинительный вердикт, а губернатору — Александру Карлину — уволить заворовавшегося подчиненного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года на Алтае было выявлено сразу несколько чиновников-коррупционеров.