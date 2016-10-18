Саратов, 18 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На совещании в администрации Саратова вдруг выяснилось, что степень загрузки многих спортивных сооружений в городе едва приближается к 80%. Это вызвало недоумение со стороны сити-менеджера Валерия Саравева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка». Реж. Евгений Карелов. 1968. СССР На спортивном объекте

Свой доклад исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов начал с того, что муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» позволила обновить материальную базу нескольких спортивных школ и секций, а затем перешел к проблемам спортсооружений.

«Необходимо брать пример с успешных учреждений. Например, ФОК при школе №89 загружен практически всегда, здесь занимаются и стар и млад. Спортивные объекты города должны использоваться по максимуму, тем более что спрос сегодня огромный. Посмотрите, какой популярностью пользуются уже установленные спортивные площадки. В ближайшее время будут установлено еще 100 спортивных площадок по всему городу, прежде всего — во дворах. Сейчас важно не только их установить, но и обеспечить их сохранность и наполняемость», — заявил Валерий Сараев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» направлена на создание современных условий в образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования. На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 922 млн 498,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 604 млн 70 тыс., областного бюджета — 218 млн 646,7 тыс., за счет средств бюджета Саратова — 99 млн 781,8 тыс. рублей.

Сити-менеджером Валерий Сараев назначен 11 января 2016 года на внеочередном заседании Саратовской городской думы, его кандидатуру выдвинул губернатор Валерий Радаев. Ранее — 24 декабря 2015 года прошел конкурс на замещение должности главы администрации Саратова. Заявления на участие в конкурсе подали два претендента: и.о. сити-менеджера Валерий Сараев и и.о. главы администрации Кировского района города Сергей Бровкин. Оба они представили программу развития областного центра.

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