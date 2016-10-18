Грозный, 18 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Жители Чечни, у которых выявлены тяжелые заболевания, не могут получить лекарства по рецептам. В республике сложился дефицит финансовых средств на лекарственное обеспечение граждан за счет республиканского бюджета в сумме 366 млн рублей. Об этом сообщили активисты региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

«Фронтовики» провели рейд по аптекам Грозного, Грозненского и Урус-Мартановского районов республики с целью выяснения ситуации с бесперебойным обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе ОНФ, на момент проверки в общей сложности было выявлено 218 неотоваренных рецептов.

Тяжелее всего приходится людям с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями Из общей суммы сложившегося дефицита на бесплатное обеспечение лекарствами в размере 366 млн рублей не выделено для лечения онкологических больных 90 млн рублей и для больных с орфанными заболеваниями 175 млн рублей.

Столь серьезная ситуация в перебоях с поставками лекарственных препаратов возникла из-за несвоевременного поступления финансовых средств, которое ведет к сокращению закупок препаратов в необходимом объеме.

Вопрос требует срочного вмешательства властей региона, считают активисты ОНФ. С просьбой обратить внимание на проблему и изыскать возможность выделить средства, необходимые для обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно, «фронтовики» обратились к правительству республики.

Отметим, что в текущем году в Чечне было выделено более 149 млн рублей, на которые отпущено бесплатно лекарственных препаратов по 11 513 рецептам. Кроме того, по информации государственного бюджетного учреждения «Фарммедтехснаб», несмотря на дефицит в бюджете, на лечение больных с орфанными заболеваниями из регионального бюджета дополнительно было выделено еще 100 млн рублей. Тем не менее, и этих средств не хватило для того, чтобы обеспечить тяжелобольных лекарственными препаратами в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, Чеченская Республика продолжает оставаться в числе высокодотационных регионов. На выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год региону выделили из федерального бюджета около 22,2 млрд рублей.

Тем не менее, год назад на форуме ОНФ «За качественную и доступную медицину!» Чечня была отмечена как регион, в котором качество и доступность медицинской помощи оценено на «отлично». Республика заняла третье место, набрав 49,5 балла.