Вашингтон, 18 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Завершение Россией создания интегрированных систем ПВО в Сирии сделало решение администрации президента США Барака Обамы о нанесении удара по объектам правительства Сирии еще менее вероятным, чем оно было на протяжении последних нескольких лет, а также стало еще одним препятствием на пути создания безопасных зон, за которые выступают кандидаты на пост главы Белого дома, сообщает Washington Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зенитно-ракетная установка С-300

Благодаря размещению мобильных систем С-300 и С-400, а также других батарей ПВО России в Сирии, у Москвы теперь есть возможность сбивать самолеты и крылатые ракеты США в радиусе 250 миль от места их базирования на западе арабской республики. По словам главы американской дипломатии Джона Керри, развернув эти системы в Сирии в качестве угрозы «против военных действий» других стран, Кремль повысил «ставки в конфронтации».

Как отметили в Минобороны США, по вопросу военного потенциала российских систем нет единого мнения, поскольку их возможности еще ни разу не испытывались США.

На фоне действий России в Алеппо и провала переговоров администрация США вынуждена пересмотреть свои возможности, в том числе применение авиации США для противодействия ВВС Дамаска. Тем не менее использование ВВС США в гражданской войне в Сирии для установления безопасных зон никогда не поддерживалось Пентагоном, поскольку, считают в ведомстве, такой шаг потребует превентивных ударов по ПВО правительства Асада.

Теперь же благодаря установке многосторонней и эффективной системы ПВО России многие официальные лица в Минобороны США находят такой шаг крайне рискованным и способным привести к войне.

По словам официальных лиц, которые общались с изданием при условии сохранения анонимности, увеличение поставок вооружения боевикам оппозиции в Алеппо и других частях Сирии на данный момент откладывается. Действия же вооруженных сил США по предотвращению авиаударов авиации России и Сирии считались еще менее возможными.

С другой стороны, как отметил один высокопоставленный чиновник США, «гаражная распродажа» России — в рамках которой Москва выставляет все доступные системы для привлечения потенциальных покупателей, — мало что изменила в потенциале Кремля в Сирии по сравнению с тем, что было в прошлом году.