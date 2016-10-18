Бишкек, 18 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Гульмира Кудайбердиева утвердила План первоочередных мер, необходимых для полного завершения процесса перехода Киргизии от аналогового к цифровому телевидению. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение было принято на заседании профильной государственной комиссии.

wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

По официальным данным, сейчас 95% населения республики имеет возможность принимать сигнал цифрового телерадиовещания. Также уже сформирован социальный пакет цифровых телеканалов с передачами информационного, музыкально-развлекательного, научно-образовательного и спортивного характера, и программами для детей.

«В настоящее время ведется работа по расширению покрытия с целью доведения охвата населения до 99%. Учитывая, что значительная часть вопросов по подготовке к переходу на цифровое телевещание, в том числе технического характера, практически решена, 15 мая 2017 года на всей территории Киргизии будет отключено аналоговое телевещание», — констатировала Гульмира Кудайбердиева.

ИА REGNUM напоминает, что национальная кампания по переходу на цифровое телерадиовещание в соответствии со стандартом DVB T-2 стартовала в Киргизии еще осенью 2014 года. Согласно задумке киргизских властей, в республике должны будут вести трансляцию около 15 бесплатных местных цифровых телеканалов, а также целый ряд платных.