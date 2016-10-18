Тбилиси, 18 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Парламент Грузии завершил обсуждение первоначального варианта проекта госбюджета на 2017 год и вернет его правительству и министерству финансов на доработку с учетом сделанных депутатами замечаний и предложений. По информации пресс-службы парламента Грузии, такое решение принял финансово-бюджетный комитет парламента, который на заседании 17 октября обсудил главный финансовый документ страны.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

С основными положениями проекта бюджета членов комитета ознакомил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. По его информации, прогнозный показатель экономического роста на будущий год составляет 4%, аналогичен прогноз показателей прироста ВВП и дефлятора. Доходная часть бюджета определена в размере 8 млрд 715 млн лари, а в целом поступления госбюджета ожидаются в пределах 10 млрд 555 млн лари. В таком же объеме запланирована и расходная часть бюджета. В проекте учтена реформа налога на прибыль, в результате которой у частного сектора останутся финансовые ресурсы в размере до 500 млн лари, которые будут направлены на осуществление инвестиций.

Приоритетами бюджетного финансирования на будущий год замминистра назвал сферы здравоохранения и социальной защиты, проекты в сферах образования и инфраструктуры.

Следует отметить, что парламентское меньшинство и большинство проект бюджета на 2017 год не рассматривали. Не обсуждался законопроект и во фракциях. Поясняя причины отказа от обсуждения документа, представитель ЕНД Михаил Мачавариани заявил, что в этом проекте практически ни одно из обещаний «Грузинской мечты» не предусмотрено, не отражены те направления, о которых представители правящей партии говорили в ходе предвыборной кампании. По его словам, в проекте бюджета не предусмотрены суммы для роста пенсий, инфраструктурных проектов и многих других обещаний.

А в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что главный финансовый документ страны должен принять уже парламент следующего созыва, так как нынешний состав законодательного органа лишь формально продолжает функционирование.

Как известно, парламентские выборы в Грузии прошли 8 октября. В 50 мажоритарных округах 30 октября состоится второй тур выборов. В этот же день пройдут повторные выборы в парламент и органы местного самоуправления по трем избирательным округам, где результаты голосования были аннулированы.